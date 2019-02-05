«Нет рисков»: Следствие решило не избирать меру пресечения начальнику управления экологии Корчагову, подозреваемому во взяточничестве

Начальник управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов Правоохранители считают, что уже исчезли риски вмешательства в расследование или попытки скрываться от следствия со стороны начальника управления экологии департамента ЖКХ Николаевского горсовета Владимиру Корчагову, поэтому не обращались в суд с просьбой избрать ему меру пресечения.

Об этом в ходе пресс-конференции представителей правоохранительных органов 5 февраля заявил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Нет рисков. То есть к моменту оглашения подозрения провели ряд следственных мероприятий, в том числе и обыски. У лиц была возможность скрыться во время досудебного расследования. На данное время он (Корчагов, - ПН) находится на месте, поэтому нет рисков, чтобы избирать ему меру пресечения, – сказал Выговский.

Как известно, 22 декабря 2-18 годав рабочем кабинете Корчагова провели обыск в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды чиновником в денежной и материальной форме. При этом чиновника не задерживали. Согласно имеющейся информации, на телефонных записях зафиксирован разговор о передаче от подрядчика чиновнику 108 тысяч гривен. А во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен.

Позже оказалось, что, по версии следствия, Корчагов требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз».

Спустя месяц после обысков, 23 января 2019 года, Корчагову вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Речь идет о взятке в 116 тысяч гривен.