Бельгийские грабители прорыли два тоннеля и ползли по канализации, чтобы пробраться в банк

В Бельгии 3 февраля в Антверпене ограбили банк BNP Paribas Fortis. Сумма похищенного пока неизвестна, однако, по данным журналистов, вскрыты были от 20 до 30 ячеек, где хранились деньги, ювелирные изделия и личные вещи клиентов.

Об этом сообщает «Медуза».

Грабители проникли в хранилище через канализацию рано утром в воскресенье. Для этого они прорыли два тоннеля. Первый, четырехметровый, шел от подвала дома, расположенного в 400 метрах от банка, до канализации. Второй вел из канализации в хранилище.

Об ограблении стало известно днем, когда в банке сработала сигнализация. К моменту прибытия полиции преступники скрылись. Пришлось ли им проделать назад тот же путь, которым они попали в банк, неизвестно. В тоннеле были найдены инструменты, которые они использовали. Никакой информации о подозреваемых нет.

В понедельник у банка собрались около 50 клиентов, пытавшихся узнать, стали они жертвой ограбления или нет, однако поначалу им эту информацию не предоставляли. Как пишет The Telegraph, среди клиентов банка много еврейских и индийских торговцев драгоценностями – банк расположен рядом с «алмазным кварталом» Антверпена.

Журналисты сравнили преступление с событиями из фильмов про друзей Оушена, где герои также совершали ограбления, проникая в хранилища сложным путем. При этом в местной компании, занимающейся очисткой сточных вод, отметили, что план преступников был очень опасен, прежде всего, для них самих. Размер канализационных труб в этом месте не превышает 1,3 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину, а в некоторых местах они еще меньше – там грабителям явно пришлось ползти на животе. Если бы в момент ограбления пошел дождь, канализация быстро бы заполнилась водой – грабители, скорее всего, утонули бы. Кроме того, опасность представляли газы, которые образуются в канализации, а при прокладке тоннелей им угрожало обрушение.

- Не знаю, как они выбрались живыми, - заявила инженер Элс Ликенс.

Напомним, что ранее американец ограбил банк и скрылся с места преступления на электросамокате.