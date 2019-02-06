В США украинская иммигрантка организовала «схему» с фиктивными браками: «$30 тысяч за вид на жительство»

В США 68-летняя иммигрантка из Украины Марта Медведева и ее 60-летний муж Уильям Джейкобс, проживающие в Бруклине, обвиняются в организации мошеннической схемы получения «зеленой карты» - вида на жительство в США – через брак.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Супруги брали с иностранцев по 30 тысяч долларов за услуги по поиску партнеров и устройство фиктивного брака с гражданином США, а затем готовили «пары» к иммиграционному интервью. Федеральные службы несколько месяцев прослушивали телефон Уильяма Джейкобса, а потом отправили на встречу с ним агента под прикрытием, который, за определенное денежное вознаграждение, якобы стремился вступить в фиктивный брак с иммигранткой.

Встреча с Джейкобсом и Медведевой, которые должны были найти для агента «жену», которая хочет получить «зеленую карту», происходила в квартире супругов на Брайтон Бич. Агент вел скрытую видеосъемку. Во время беседы Уильям Джейкобс сказал, что занимается фиктивными браками уже более 15 лет и объяснил как работает вся схема:

«10 тысяч долларов нужно заплатить человеку с американским паспортом «за услуги», еще 20 тысяч за услуги Джейкобса и Медведева. Также новым супругам нужно создать совместный банковский счет и зарегистрироваться по одному адресу проживания, чтобы легко пройти иммиграционное интервью», - пишет издание.

Позже обвиняемый показал агенту фотографию потенциальной жены, сказав, что ей 28 лет, она русская, хорошая девушка, порядочная и с красивым телом. Впоследствии паре даже была организована встреча, чтобы они могли обсудить потенциальный брак – все встречи и переговоры тщательно снимались агентом.

На судебном заседании прокуроры федеральных служб также выложили детали трех других фиктивных браков, скоординированных Джейкобсом и Медведевой. По словам следователей, все это подкрепляется записями телефонных звонков между парой и их клиентами.

Во время судебного заседания 29 января сторона обвинения поставила под сомнение и брак самого Джейкобса с Медведевой, подчеркнув, что они поженились всего через 11 дней после того, как мужчина расстался с тогда уже своей третьей женой. Согласно судебным документам, Медведева, гражданка Украины, получила гражданство США из-за брака с Джейкобсом в 2014 году.

Уильям Джейкобс пока находится под стражей, а Марту Медведеву освободили под залог в размере 100 тысяч долларов. Обоим грозит 10 лет за решеткой.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала организатора мошеннической схемы с онлайн-кредитами.