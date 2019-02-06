Жителя Николаевщины, подозреваемого в изнасиловании школьницы, на время следствия посадили в СИЗО

В Николаеве 57-летнему жителю Баштанского района, подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выйти под залог.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ранее девочка рассказала, что подозреваемый схватил ее на улице в селе и затащил в свой дом, где побил и изнасиловал. Девочке удалось освободиться лишь после уговоров насильника отпустить ее. Ребенок рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.