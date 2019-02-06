«Смотрящему» Николаевского СИЗО, который из камеры курировал похищение человека, еще не вручили подозрение

Следствие пока согласовывает подозрение для «смотрящего» Николаевского следственного изолятора, который курировал похищение мужчины.

Об этом в ходе пресс-конференции представителей правоохранительных органов 5 февраля заявил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 31 января в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга.

Преступную деятельность иностранцев координировал выходец из Кавказского региона, который сейчас находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» за следственным изолятором.

– На данный момент подозрение согласовывается и будет ему оглашено, – сказал Иван Выговский.

Он также добавил, что будут выделены материалы для служебного расследования относительно факта обнаружения средств связи в камере следственного изолятора. При этом он отметил, что это подследственность Государственного бюро расследований.

Напомним, что 2 февраля Центральный райсуд Николаева избрал четырем подозреваемым в похищении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.