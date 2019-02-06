На Одесчине с шести частных элеваторов пропало зерно на 200 миллионов гривен – их владелец скрылся

С шести элеваторов Одесской области пропало зерно, принадлежащее ПАО «Аграрный фонд». В результате государству, которое владеет 100% акций ПАО, нанесен ущерб в размере 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Думская».

Речь идет о предприятиях «Березовский элеватор», «Белгород-Днестровский элеватор», «Измаильский элеватор», «Рауховский элеватор», «Алиягский элеватор», «Заплажский элеватор», которые принадлежат одесскому ООО «Агроинвестгруп».

«Между «Аграрным фондом» и каждым из этих элеваторов заключены договоры на хранение зерна пшеницы, кукурузы и подсолнечника, — отмечают в государственной компании. — Согласно условиям договора, сотрудники «Аграрного фонда» имеют право осуществлять плановые проверки с 1 по 10 число каждого месяца. Однако на днях охрана элеваторов не допустила сотрудников ПАО «Аграрный фонд» на территорию предприятий для плановой проверки», - сообщают в компании «Аграрный фонд».

Руководители «Агроинвестгрупп» с конца января не выходят на связь. Тем временем с некоторых элеваторов начали вывозить государственное зерно.

«Аграрный фонд» обратился по поводу случившегося в полицию, которая начала досудебное расследование по части 5 ст. 185 УК Украины («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой»).

В настоящее время перечисленные элеваторы оцеплены одесскими и киевскими правоохранителями, которые оценивают нанесенный ущерб. Работников отправили в неоплачиваемый отпуск.

ООО «Агроинвестгруп» является одним из крупнейших сельхозпроизводителей Одесской области. Компания обрабатывает более 30 тысяч гектаров в Одесской области и владеет двумя десятками элеваторов. ООО входит в бизнес-группу Василия Калашникова, которой принадлежит Одесский масложиркомбинат, гостиничный комплекс «Аркадия-плаза» и множество других предприятия. Учредитель «Агроинвестгруп» — партнер Калашникова Николай Кучеренко.

С недавних пор компания перестала рассчитываться по контрактам и погашать банковские кредиты, задолженность по которым составляет не менее 70 млн долларов США. Николай Кучеренко и его менеджеры скрылись.

Напомним, что на Харьковщине полиция задержала около 50 человек, участвовавших в вооруженном конфликте за элеватор. Также полиция задержала основателя роты МВД «Восточный корпус», подозреваемого в организации захвата элеватора на Харьковщине.