Беглый Янукович, приговоренный заочно к 13 годам тюрьмы, провел пресс-конференцию в Москве

В среду, 6 февраля, Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве. На ней экс-президент прокомментирует решение Оболонского суда Киева, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену.

Беглый Янукович заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева является незаконным.

- Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом, - сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

Янукович считает, что Оболонский суд во время рассмотрения дела допустил множество нарушений Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, бывшего президента осудили на основании его письма Путину с просьбой ввести войска в Украину и обеспечить там наведение конституционного порядка. Документ стал также основанием для решения Совбеза РФ, который дал Кремлю разрешение на использование войск в Украине. Таким образом киевский суд обвинил Януковича не только в госизмене, но и в развязывании войны.