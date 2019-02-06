Беглый Янукович, приговоренный заочно к 13 годам тюрьмы, провел пресс-конференцию в Москве

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В среду, 6 февраля, Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве. На ней экс-президент прокомментирует решение Оболонского суда Киева, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену. 

Беглый  Янукович заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева является незаконным.

- Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом, - сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

Янукович считает, что Оболонский суд во время рассмотрения дела допустил множество нарушений Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, бывшего президента осудили на основании его письма Путину с просьбой ввести войска в Украину и обеспечить там наведение конституционного порядка. Документ стал также основанием для решения Совбеза РФ, который дал Кремлю разрешение на использование войск в Украине. Таким образом киевский суд обвинил Януковича не только в госизмене, но и в развязывании войны. 

Роман Свиридов

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