В Николаеве двое девушек-подростков попросили пенсионера впустить их в дом, чтобы накормить ребенка, и украли у него ₴40 тысяч

В Николаеве двое девушек 14 и 17 лет под предлогом о необходимости накормить младенца попали в дом к пенсионеру и украли у него более 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

87-летний николаевец сообщил в полиции, что около 11:00 к нему пришли в дом женщины неславянской внешности с младенцем, которые попросили зайти якобы накормить ребенка. В то время, когда хозяин отвлекся в другую комнату, злоумышленницы похитили у него денежные средства в сумме 37 тысяч гривен и 300 долларов США.

На следующий день в оперативники разыскали подозреваемых, которые находились на железнодорожном вокзале и уже намеревались покинуть областной центр. Злоумышленницами оказались жительницы Донецкой области 14-ти и 17-ти лет.

Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева и области.

По согласованию с местной прокуратурой задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), предусматривающей наказание от ареста до лишения свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как на Николаевщине иностранец, представившийся «продавцом», украл из сейфа пенсионерки почти 100 тысяч гривен.