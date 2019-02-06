В Николаевском ГБР отчитались о работе за два месяца – расследуется 626 дел против военных, силовиков и судей

В Николаеве 6 февраля в территориальном управлении Госбюро расследований отчитались о результатах работы за два месяца – следователи открыли уже более 626 уголовных производств относительно правоохранителей, военнослужащих и судей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

– По состоянию на 1 февраля 2019 года следователи территориального управления осуществляли досудебное расследование в 466 уголовных производствах, из которых 380 производств к нам поступило с других правоохранительных органов, 86 открыты непосредственно следователями территориального управления, – сказала Виктория Басалева, отметив, что количество производств постоянно увеличивается и к 6 февраля их количество возросло до 626.

Большинство субъектов преступлений – военнослужащие и правоохранители, 212 и 240 лиц преступлений соответственно. Кроме того, николаевское терруправление ГБР расследует производства относительно 14 судей, в большинстве случаев из-за вынесения неправосудного решения. 27 обвинитильных актов ТУ ГБР уже передало в суд.

– Правоохранители, к сожалению, – наибольшая категория наших подследственных. В частности 35 производств касается превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Отдельно хочу обратить внимание на два типа уголовных производств в которых ГБР проводит досудебное расследование относительно правоохранителей. Первое – превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применение оружия или спецсредств, с отсутствие признаков пыток (33 производства), и второе – это расследование пыток (2 производства), – отметила Виктория Басалаева.

О военных преступлений и.о. директора ТУ ГБР в Николаеве рассказала, что в большинстве это самовольное оставления воинской части или места службы в условиях особого периода.

Относительно военнослужащих в ТУ ГБР 183 производства передала военная прокуратура Южного региона Украины, а 29 были зарегистрированы следователями ГБР. Также Центральный райсуд вынес уже три обвинительных приговора относительно военнослужащих.

В расположенном в Николаеве территориальном управлении Госбюро расследований также подчеркнули о необходимости расширить штат сотрудников, а также обеспечить нахождение их в Кировоградской и Одесской области для оперативного реагирования в этих регионах.

Заместитель директора ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, Николай Чернов в свою очередь посетовал на правовую коллизию, что привело к отсутствию собственных оперативников в ГБР и необходимость работы с другими правоохранительными органами, но правоохранители из других органов являются подследственными ГБР.

Напомним, как в Николаеве СБУ и ГБР задержали на вымогательстве взятки у подчиненного замначальника управления патрульной полиции Руслана Тужлова.