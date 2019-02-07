Обыск в покерном клубе

Фото из Instagram В 2018 году сообщество любителей покера с нетерпением ждало решение Кабинета Министров Украины о признании покера официальном видом спорта. Уже в августе был опубликован соответствующий приказ. Была создана «Всеукраинская федерация спортивного покера», а николаевская организация «Nik Poker Sport» стала одной из первых в Украине.

А в феврале 2019 года во время одного из турниров по спортивному покеру, в здание ворвались около 10 человек в масках, полной амуниции и с шевронами СБУ на форме. Показав разрешение суда на обыск, они изъяли абсолютно легальный покерный инвентарь инвентарь, а также вручили повестки на допрос участникам игры - в Киев.

В комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель президента организации «Nik Poker Sport» Алла Шевчук рассказала о том, как была создана ее команда и как произошла ситуация с недавним обыском

– Наша команда была создана в августе 2018 года. Раньше мы собирались и играли дома, в кафе. Все ребята с одинаковыми интересами, мировозрениями и энтузиазмом. Всем нравится покер, мы его любим. И когда Министерство спорта приняло закон о введении покера как спортивного направления, мы решили создать организацию «Nik Poker Sport» и открыть спортивный клуб покера, подали заявление в Федерацию. Наша организация, которая боролась за права покера как спортивного направления, является одной из самых первых в Украине. Мы - официальный покер-клуб. Ничего скрытого и нелегального или коммерческого не делаем. Деятельность организации освещена в социальных сетях в общем доступе. Есть прямые эфиры с турниров, видео, фото победителей турниров.

– На какие средства организация арендует здание в центре города?

– На общем собрании, как это происходит по правилам гражданской организации, было принято решение о членских взносах. Всё на добровольных началах, не была оговорена какая-то определенная сумма. Сколько кто хочет – столько и вносит. На эти членские взносы мы и арендуем помещение.

Фото из Instagram – Как происходят турниры и как часто?

– Ежедневно. В социальных сетях публикуется информация о том, какого числа и в какое время состоится турнир. Все желающие могут прийти. Начиналось с того, что собиралось сначала 10 человек, потом - 20, 30 и больше. Учитывая, что мы молодая организация, но из-за того, что осветили это направление спорта в Николаевской области, спортивный покер начал приобретать популярность – больше людей узнавали, интересовались, начали увлекаться. Это такой же вид спорта, как и шахматы, баскетбол или футбол. И такой же спортивный клуб. Ничего такого, что может нас как-то опорочить, мы не делаем. Мы действительно проводим турниры по покеру.

– Сколько членов организации сейчас?

– На данный момент у нас около двухсот заявок на вступление в нашу организацию.

– Каким образом формируется призовой фонд во время турнира?

– Призовой фонд формируется по членским взносам. На добровольных началах организаторы турнира вносят свои деньги, по своему желанию. Гарантируется определенная сумма, либо это может быть турнир на розыгрыш билетов на последующий турнир, как это зачастую у нас происходит. И дальше состоится большой турнир – обычно это раз в месяц.

Повестка на допрос – Если говорить о тех событиях, которые произошли. Предшествовало ли что-то тому, что к вам пришли с обыском?

– Ничего не предвещало беды. Единственное, в «Никвести» вышел материал о том, что по Московской 12 расположено казино. Мы же находимся на Московской, 18. Какое отношение мы имеем к этому – я не знаю. Пришли к нам, увидели, что у нас проходит турнир, растут ставки, сидели с жетонами спортсмены. Ничего уголовного и связанного с игорным бизнесом не происходило. Как вышла такая ситуация с нами, мы не понимаем. Мы надеемся на компетентность правоохранительных органов, что они во всем разберутся и увидят, что может какая-то техническая ошибка допущена и наше чистое имя будет оправдано.

– Какой орган представляли эти люди, которые пришли? Предоставили они документы, которые бы давали право на проведение следственных действий?

– По рассказам тех, кто присутствовал, они зашли, зачитали постановление суда. Как я поняла со слов, это была киевская Нацполиция и СБУ, но достоверно знать не могу, это все только со слов людей, которые там были.

– В ходе проведения следственных что было изъято у организации?

– У организации было изъято техническое оборудование, спортивный инвентарь. Покерные столы жетоны, стулья, столики, компьютеры, на которых была турнирная программа. Я сейчас все не вспомню. Это основное, из-за чего остановилась наша деятельность.

Постановление суда на обыск Постановление суда на обыск Протокол обыска

– Были ли конфликты накануне, возможно, кто-то из посетителей был недоволен результатами?

– Никаких конфликтов никогда не происходило. У нас очень дружные спортсмены, они всегда себя корректно ведут, как это должно быть в спорте.

Нам непонятно, почему николаевские СМИ не осветили нашу проблему – закрытие официального спортивного покерного клуба, но сразу осветили ситуацию на Московской, 12 о том, что проходит обыск казино. Почему нас не попытались спросить, что произошло? Дело в том, что до настоящего времени ни одной новости на просторах СМИ нет.

– Связи между организацией, в которой происходил обыск, и вашей нет никакой?

– Мы, как гражданская организация, зарегистрированы по тому адресу, арендовали там помещение. Но наш фактический адрес – Московская, 18. Мы находились по нему, как покер клуб «Малинка», но не успели подать документы на переоформление фактического адреса. Возможно, на фоне этого пришли по двум адресам. Хорошо, пришли, но вы же увидели турнир, никакой связи с нашей деятельностью и игорным бизнесом нет. Я надеюсь, что это техническая ошибка.

– Как игроки восприняли эту новость?

– Игроки очень расстроены. Интересуются. как продвигается дело и нужно ли чем-то помочь. Некоторые предлагали сделать флэшмоб. Все очень возмущены и удивлены, почему так произошло. В группе «Viber» проходят постоянные дискуссии, почему так произошло, ведь мы официальное заведение.

– На данный момент у организации есть возможность приобрести новое оборудование и продолжить деятельность?

– На данный момент нет. Это затраты и такой возможности нет.

На последней пресс-конференции представителей силовых структур, которая состоялась 5 февраля, прокурор Николаевской области Тарас Дунас, начальник областного управления СБУ Юрий Пасика и начальник Следственного управления николаевского Главка Иван Выговский едва ли не в один голос, переглядываясь друг на друга, утверждали, что это следственное действие – обыск – было проведено сотрудниками Центрального аппарата СБУ и Нацполиции, а николаевские для этого не привлекались. И твердили, что информации о результатах этого обыска нет, и они не «в материале».

Редакции «Преступности.НЕТ» также было предоставлено видео, снятое в тот же день, буквально за 10-20 минут до того, как в зал ворвался спецназ. На самой записи не было запечатлено чего-то противозаконного и запрещенного, как, например, игровых автоматов, «виртуальных» казино и не имелось никаких признаков наличия в зале брокерских контор, о которых шла речь в санкции суда.

Сложно себе представить такое в другой любой стране, где покер, как вид спорта, защищен от подобных вмешательств со стороны правоохранителей. Уместно будет напомнить и о том, как в комментарии изданию «Цензор.НЕТ» заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент дал оценку работе СБУ в общем, заявив, что она не сосредоточена на своих функциях, а выполняет работу своих коллег.

Необходимо вспомнить, что таким образом игнорируется и закон, ранее принятый Верховной Радой Украины, и который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». Согласно этому закону во время обысков у представителей бизнеса должна проводиться техническая фиксация процесса, в противном случае доказательства, полученные без этой нее, в суде могут считаться недействительными.