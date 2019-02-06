На Львовщине в воинской части украли подаренное США военное оборудование стоимостью в 4,5 миллиона гривен

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Государственное бюро расследований расследует факт хищения из воинской части во Львовской области тепловизоров и приборов ночного видения на сумму 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Установлено, что в ноябре 2018 года из воинской части неизвестные лица украли 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения.

Оптические приборы были переданы Украине США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, хищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Начальнику склада избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток. Проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

Напомним, в Николаеве расследуют хищение командиром воинской части более ₴4 миллионов при закупке услуг по ремонту спортплощадки и установки инвентаря.

Роман Свиридов

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