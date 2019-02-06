В Киеве прокуратура задержала замначальника Госгеокадастра на взятке

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Чиновника задержали «на горячем» во время получения 10,5 тысяч долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодакивского сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд», - говорится в сообщении.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством»).

Печерский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранение от занимаемой должности.

Напомним, что ранее на Закарпатье на взятке в 200 тысяч долларов задержали главу местного управления Госгеокадастра.