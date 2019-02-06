В Николаеве пограничники и налоговики провели обыск на складе – изъяли крупную партию товара и миллион гривен наличными

В Николаеве пограничники, налоговая милиция с привлечением спецподразделения «Дозор» провели обыск на складе, где хранятся бытовые товары. Среди прочего они изъяли один миллион гривен наличными.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным погранслужбы, они «обнаружили факт нанесения существенных убытков государству». Обыски проводили в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

«В Николаеве действовал склад, на котором накапливались, хранились и в дальнейшем распространялись товары промышленного и бытового потребления с нарушением действующего законодательства, с уклонением от налогов. Всего нашли 6 тысяч наименований различных товаров на сумму более 20 миллионов гривен, «черную» бухгалтерию и более одного миллиона гривен наличными», - сообщили в Госпогранслужбе.

Судя по видео, на складе хранились различные товары, начиная от обогревателей, заканчивая электрочайниками и безнопилами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ устроила облаву на легальный покер-клуб.