В Одессе СБУ задержала банду иностранцев, выбивавшую несуществующие «долги» у местных жителей

В Одессе блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа.

«Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, «выбивали» несуществующие долги у местных жителей», – заявляет СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра 1 тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих участников так называемого «силового звена» группировки на одной из улиц Одессы во время получения «долга» от потерпевшего.

Решают вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто производство по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса, ведутся неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, 31 января, в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Всех членов банды арестовали без права внесения залога.