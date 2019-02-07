НАБУ задержало экс-директора «Укртелефильма» и двух ее подельников - их подозревают в хищении 68,7 миллионов гривен

В среду, 6 февраля, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры города Киева сообщило бывшему генеральному директору ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» о подозрении в хищении 68,73 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В версии следствия сообщается о том, что бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами отчуждал имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположен в Киеве в пользу ООО. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Хозяйственным судом города Киева, в ноябре 2018 года, договор купли-продажи указанных имущественных прав с дополнительными соглашения, изменениями и дополнениями был признан недействительным с момента заключения.

Подозреваемых задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее НАБУ завело дело на экс-руководителя «Укркосмоса».