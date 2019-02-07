Следователи николаевского управления ГБР задержали при получении взятки врача исправительной колонии за подделку медсправки для осужденной

Следователи Николаевского терруправления ГБР при оперативном сопровождения сотрудников Отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Одесской области задержали врача Одесского учреждения исполнения наказаний после получения неправомерной выгоды в сумме 500 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, врач требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду за предоставление справки о состоянии здоровья арестованного лица, которая является основанием для изменений условий содержания и места пребывания.

Врача задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды. Предмет преступления изъято.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом занимающим ответственное положение»).

Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Одесского гарнизона.

В пресс-службе военной прокуратуры Южного региона уточнили, что задержан врач «Одесского учреждения исполнения наказаний» №21, который в салоне своего автомобиля получил взятку, чтобы подделать справку осужденной гражданке Д.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ и ГБР задержали на вымогательстве взятки у подчиненного замначальника управления патрульной полиции.