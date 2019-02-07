В Николаеве задержали морпеха, который украл два автомата Калашникова, чтобы продать их

В среду, 6 февраля, в Николаеве следователи Государственного бюро расследований задержали военнослужащего зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 36-й бригады морской пехоты по подозрению в краже двух автоматов Калашникова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Корпусе морской пехоты.

Во вторник, 5 февраля, в ракетном дивизионе военнослужащие этой бригады при проведении инвентаризации обнаружили недостачу двух АК47ТК.

Следователи Госбюро расследований в Николаеве при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона открыли уголовное производство по статье ч.1 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч.1 ст 425 («Халатное отношение к военной службе») Уголовного кодекса Украины.

На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан сержант-контрактник. Во время проведения обыска по месту его жительства был обнаружен один автомат. Второй он уже успел продать. На данный момент устанавливается местонахождения оружия.

В Николаевском терруправлении Госбюро расследований «Преступности.НЕТ» подтвердили данную информацию и сообщили, что военнослужащий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины.

– Военнослужащий доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и направления ходатайству в суд об избрании ему меры пресечения. Продолжается проведение первоочередных следственных действий, – отметили в управлении.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ и ГБР задержали на вымогательстве взятки у подчиненного замначальника управления патрульной полиции.