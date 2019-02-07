Хакер из Николаева взламывал онлайн-магазины, воровал их пароли и продавал на своем сайте

Николаевский хакер взламывал сайты интернет-магазинов, крал их учетные записи с паролями и логинами и продавал на своем личном сайте.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

25-летний парень использовал специальное программное обеспечение «BruteForce». С его помощью он находил уязвимые места на сайтах онлайн-магазинов и получал доступ к учетным записям. Похищенную информацию он продавал на специализированных форумах и через свой созданный для этого сайт. Кроме того, злоумышленник создал собственную сообщество в мессенджер «Telegram», в которой также размещал информацию об обновлении «товара». «Покупатели», приобретая учетные записи онлайн-магазинов, могли приобретать товары по скидкам или за счет «бонусных» средств других, взломанных аккаунтов. Для получения средств от продажи информации злоумышленник использовал кошельки российских электронных платежных систем, после чего переводил их на собственный счет в банке.

Работники Причерноморского управления Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Николаевщины, по процессуальному руководству Николаевской местной прокуратуры № 2, провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника.

Во время предварительного осмотра его компьютерной техники специалисты из киберполиции обнаружили специальное программное обеспечение и информацию о более 10 миллионов скомпрометированных учетных записей известных мировых ресурсов.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Технику направлены на экспертизу. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, трое украинцев создали и поддерживали деятельность известного в «Darknet» ресурса «xDedic». Этот электронный магазин предоставлял возможность продавать и покупать доступ ко «взломанным» серверам. Злоумышленники успели продать более 70 тысяч паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира.