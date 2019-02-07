«Вымогала 190 тысяч гривен»: В Киеве на взятке задержали директора госпредприятия

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения управления защиты экономики в городе Киеве задержали заместителя директора государственного предприятия за вымогательство взятки.

Об этом сообщает следственное управление полиции Киева.

«Женщина требовала от заявителя 190 тысяч гривен за ускорение исполнения назначенного следователем столичной полиции экспертного исследования и получения положительных выводов исследования качества выполненных строительных работ, ее задержали во время получения части неправомерной выгоды в размере 150 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 («Получение неправомерной выгоды») Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранения от должности. Проводятся мероприятия по проверке и сбору доказательств причастности других должностных лиц разработанной и действующей на государственном предприятии схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды.