На Полтавщине СБУ изъяла рекордную для Украины партию метадона

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли в Полтавскую крупнейшую партию метадона в истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбами было установлено, что участники организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. «Товар» злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров.

«Во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более двадцати килограммов метадона, триста килограммов прекурсоров и почти пятьдесят литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет более тридцати пяти миллионов гривен. В помещении также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления наркотика», - говорится в сообщении пресс-службы.

Двух участников и организатора группировки задержали согласно ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отправил в СИЗО троих наркоторговцев, которые занимались «закладками» по всей Украине.