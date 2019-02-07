«Приговоры будут: такой или такой»: Прокурор Николаевщины не видит проблемы в том, что в судах Николаевщины разваливаются дела против коррупционеров

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас допускает оправдательные приговоры относительно фигурантов уголовных производств по коррупционным преступлениям и считает, важным демонстрацию обществу борьбы с коррупцией.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции представителей правоохранительных органов области 5 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Приговор будет, а вот дел таких не было. Мы впервые благодаря скоординированным усилиям добились того, что такие производства направляются в суд. Приговоры будут: такой или такой – это состязательность сторон. Но мы демонстрируем своей работой, что мы эти процессы не замалчиваем. Мы отправляем в суд, мы даем общественности возможность увидеть эти проблемы, и мы будем отстаивать те подозрения, те обвинения, которые мы выдвигаем, – отметил прокурор области.

Также на комментарий журналиста о том, что после оправдательных приговоров обвиняемые получают многотысячные компенсации из Государственного бюджета, прокурор области на примере производства относительно экс-главы Николаевского облавтодора Вячеслава Шуличенко ответил, что несмотря на его оправдание в суде первой инстанции прокуратура якобы не позволила больших потерь бюджетных средств при его нахождении в должности.

– А вы знаете, что этот фигурант хотел, чтобы таким способом умыкнули из бюджета миллионы. Мы таким способом ему помешали, чтобы ушли из бюджета миллионы по работам какие не выполнялись, – сказал Дунас.

Напомним, как в апреле 2018 гоад суд взыскал в пользу оправданного за взяточничество депутата Николаевского городского совета Сергея Жайворонка 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры. А несколько позже экс-депутат Николаевского горсовета Виталий Брек также отсудил ущерб за обвинение во взяточничестве - ему государство из-за действий прокуратуры должно 315 тысяч 875 гривен.