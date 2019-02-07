В Минске задержали мужчину, который платил за съемки порно с четырехлетней украинкой

В Минске задержали мужчину, который платил паре из Кривого Рога за то, что они снимали порнографические материалы со своей четырехлетней дочерью.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Позднее они оказались братом и сестрой.

Работники киберполиции во время проведения досудебного расследования по начатым уголовным производствам, установили IP-адрес мужчины причастного к финансированию противоправной деятельности в Украине. Они передали полученную информацию по официальным каналам связи коллегам из правоохранительных органов Республики Беларусь.

Во вторник, 5 февраля, злоумышленника задержали. Выяснилось, что 40-летний мужчина занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием 4-летней девочки. Для конспирации своих действий он использовал криптокошелек.

В следственном комитете Республики Беларусь отметили, что в дальнейшем отснятые видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью продажи. Следователи провели по месту жительства подозреваемого обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и электронные носители с информацией. Известно, что мужчина работает руководителем отдела в одной из организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее сообщалось, что благодаря австралийской полиции на Киевщине задержали педофила – он снимал порно с дочерьми и давал их насиловать иностранцам.