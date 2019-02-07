В Днепре полицейские задержали членов группировки, которые пытками вымогали у предпринимателя четыре миллиона гривен

В ходе спецоперации правоохранители задержали пятерых членов группировки, которые похитили мужчину и пытками вымогали четыре миллиона гривен. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований, прокуратуры с привлечением спецподразделения «КОРД»

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранителями было установлено, что мужчину похитили в понедельник, 28 января. В течении суток его держали в подвале, пытали и угрожали убить. Под пытками мужчина выдал все банковские карты с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал право владения на автомобиль.

Далее, шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тысяч гривен и вымогали еще 60 тысяч долларов. В это время пострадавший воспользовался возможностью и убежал от охранника.

«Полицейские задержали всех пятерых членов преступной группы. Во время обысков у них изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 186 («Грабеж»), ч. 2 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), и ч. 4 ст. 189 («Вымогательство»). Сейчас организатора группы и одного из активных участников пытки задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, что ранее Николаеве задержали четырех кавказцев, которые из-за «долга» похитили мужчину.