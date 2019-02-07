На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке руководителя спецподразделения патрульной полиции

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Военной прокуратуры разоблачили на взятке руководителя подразделения быстрого реагирования патрульной полиции города Каменское в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Спецслужбами было установлено, что полицейский систематически получал взятку от местных жителей за не препятствование предпринимательской деятельности.

«Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц города во время получения ежемесячной выплаты от одного из коммерсантов», - говорится в сообщении.

Решается вопрос по объявлению фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаеве СБУ и ГБР задержали на вымогательстве взятки у подчиненного замначальника управления патрульной полиции.