«Было поставлено на систему»: Следствие проверяет причастность задержанного на взятке николаевского участкового к другим подобным эпизодам

Следствие предполагает, что участковый, задержанный в Николаеве при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности парня, неоднократно вымогал денежные средства.

Об этом во время пресс-конференции представителей силовых структур, которая состоялась 5 февраля, рассказал начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрий Пасика.

Как известно, в Николаеве в четверг, 24 января, спецподразделение «К» управления СБУ и следователи Государственного бюро расследований задержали участкового инспектора Ингульского отдела полиции по подозрению в вымогательстве взятки в размере 7 тысяч гривен у матери парня, пойманного на мелкой краже. Ранее этого парня задержала охрана в одном из супермаркетов за кражу коробки «Рафаэлло» и передала полиции.

– Вы расцениваете взятку в 7 тысяч – это одноразовая. То есть вы упускаете тот момент, что эти взятки были систематические, – сказал Пасика.

На уточняющий вопрос касательно того, были ли зафиксированы еще эпизоды дачи взятки этому участковому, Пасика сказал, что на данный момент ведутся процессуальные действия.

– Один раз, когда он взял, это задокументировано при задержании. А перед этим было «поставлено на систему», – уточнил Пасика.

Напомним, что николаевского участкового, вымогавшего взятку от матери укравшего конфеты парня, отправили в СИЗО с залогом в ₴100 тысяч.