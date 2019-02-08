Суд снял все обязательства с главного подозреваемого в деле о «полицейской перестрелке» в Княжичах

Печерский районный суд Киева отменил все обязательства, возложенные на бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает «Левый берег».

В конце января суд рассмотрел ходатайство прокурора о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого. После сообщения о подозрении в августе 2017 года Курята находился под домашним арестом и обязан был носить электронный браслет слежения.

Постепенно все эти обязательства были отменены судом. Последнее обязательство – сообщать о своем местонахождении – истекло 29 января, и суд отказался его продлевать. Суд решил, что на данный момент отсутствуют риски побега подсудимого, уничтожения им доказательств или давления на свидетелей по делу о перестрелке в Княжичах. Суд отметил, что тяжесть инкриминируемого преступления не может быть основанием для продления меры пресечения подозреваемому.

Как известно, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Курята руководил этой спецоперацией.

Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских. Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря.

17 мая 2018 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах. В декабре 2017 года Окружной административный суд Киева восстановил Куряту в должности начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве. В конце 2018 года Курята возглавил полицию Бахмута Донецкой области.