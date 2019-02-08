Мэра Могилев-Подольского задержали за взятку в 15 тысяч долларов, - Луценко

Городскому главе Могилев-Подольского Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, не называя имени.

«15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольский подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета», - написал он.

Петр Бровко Справка: Петр Петрович Бровко (1960 г. н.) был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет. Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года.



На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от «Партии регионов», в 2015-м – как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Напомним, вице-мэра Геническа задержали на взятке в 1 тысячу долларов США за «решение» вопроса с покупкой квартиры из горбюджета.