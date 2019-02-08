В Николаевской полиции говорят, что ситуация с нападением на оперативника неоднозначная и проведут служебную проверку

Андрей Крупенко В Николаеве на оперативника Николаевского отделения полиции Андрея Крупенко дважды совершали нападения после расследования разбойного нападения на дом фермера, а потом некоторые коллеги предлагали «решить» вопрос, что вынудило его уволиться из полиции. В полиции говорят, что ситуация неоднозначная и проведут служебную проверку.

Об этом идет речь в материале «Преступности.НЕТ» «Цена чести мундира: За сколько в николаевской полиции готовы продать участника АТО и своего коллегу».

Андрей Крупенко в составе следственно-оперативной группы полиции расследовал разбойное нападение на дом фермера М. в селе Зеленое Николаевского района 10 августа 2018 года, во время которого избили пожилую женщину, а также отобрали около 60 тысяч долларов США и золотые украшения. Пострадавшие указали на возможную причастность некого Эдуарда Замулинского, который был в отношениях с дочерью фермера Анастасией М.

4 октября 2018 года Андрею Крупенко позвонила Анастасия М. и обратилась за помощью, поскольку Эдуард Замулинский ей по телефону высказал угрозы в адрес ее семьи. Крупенко созвонился с Замулинским и последний сказал, что «застрелит» Крупенко. Мужчины все же встретились в тот вечер в Николаеве на улице Озерной, а в ходе напряженного разговора Замулинский достал ружье – Крупенко представился сотрудником полиции, но это не остановило вооруженного мужчину, и он выстрелил в сторону Крупенко. Замулинский не попал в оперативника, сел в автомобиль и уехал. Крупенко со своим товарищем, который также был на месте происшествия, сообщили об этом в полицию, а вскоре подозреваемого задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Патроны оказались снаряжены травматическим зарядом.

После недолгого задержания Замулинского отпустили из отдела полиции, а его действия квалифицировали по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Через несколько дней суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но через месяц за него поручился депутат Еланецкого райсовета от «Нашего края» Валентин Саркисян, который является директором фирмы «Нива-Юг» и где работал Замулинский. Примечательно, что владельцем этой фирмы до недавнего времени официально был депутат облсовета Юрий Кормышкин, а сейчас – его соратник по партии и соучредитель Николаевской облорганизации «Наш край» Владимир Кваша.

По словам Андрея Крупенко, его начальник Александр Строк, а также следователь Заводского отдела полиции Биличенко, который вел производство относительно Замулинчкого, несколько раз якобы намекали о возможности «замять» дело за получение определенной выгоды. Он отказался, а 18 декабря 2018 года на Крупенко напал неизвестный и ранил ножом – он предполагает, что это нападение может быть связано с конфликтом с Замулинским.

При этом Андрей Курпенко также отмечает о негативном отношении своего руководства со стороны начальника сектора криминальной полиции Строка и начальника Николаевского отделения полиции Барашковского после этих происшествий, что вынудило участника АТО и офицера уволится из полиции.

В то же время, начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский в ходе пресс-конференции представителей правоохранительных органов 5 февраля сказал, что ситуация с нападением Замулинского на Крупенко неоднозначная и это не дает возможности квалифицировать преступление как покушение на убийство.

– Субъективная сторона преступления заключается в том, что лицо имеет умысел на убийство. Мы с первого дня рассматривали квалификацию как покушение на убийство. Но в этом оружии был патрон, который снаряжен резиновой дробью, и это подтвердили эксперты, что им невозможно убить, и само лицо, которое совершило преступление, говорит, что понимал о невозможности убить с этого устройства. Относительно того, что он расследовал разбой, то я думаю, что мы по вашей публикации проведем служебное расследование, но там не все так однозначно, как заявляет это лицо. Там однобокая позиция, там даже есть некоторые отношения между этим сотрудником и той девушкой. А тот, кто стрелял – это ее бывший парень. То есть версия его профессиональной деятельности размыта… Все оценивается в комплексе, – отметил Выговский.

Также Иван Выговский отметил, что полиция проверит и действия руководства экс-оперативника.

Напомним, как в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве мужчину, который набросился на них с топором.