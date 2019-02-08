«По указу Путина»: Янукович с 2014 года находится в России под госохраной

Беглый президент Украины Виктор Янукович с 2014 года находится в России под государственной охраной по указу президента этой страны Владимира Путина.

Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

- По указу президента РФ он охраняется, - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал:

- Да, да, он был, когда он [Янукович - ПН] въехал как глава государства.

Сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него, по словам Пескова, «нет никакого особого или специального статуса». Несмотря на это, госохрана за ним остается. Пресс-секретарь Путина не знает, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича.

- Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана, - отметил Песков.

На пресс-конференции 6 февраля Янукович заявил, что не находится в базах данных Интерпола и может свободно выезжать в любую страну мира.

- Я свободно могу подвигаться по территории России. Кроме того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет, - сказал Янукович, отвечая на вопрос украинского журналиста, не держат ли его в плену в России.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Отметим, ранее Янукович рассказал, что его «кинули как лоха» и заявил, что Евросоюз обманул его в 2014 году.