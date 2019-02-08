В Николаеве отдали под суд экс-начальника Николаевской рыбохраны, обвиняемого по взяточничестве

Судья Екатерина Лагода В пятницу, 8 февраля, в Центральном районном суде Николаева прошло предварительное заседание по делу о взятке бывшего начальника управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Михаила Синицы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На предварительном заседании адвокат Синицы заявил ходатайство об отводе прокурора Андрея Крупки, аргументировав это тем, что он не принимал участия в досудебном расследовании и не знает материалов дело. Синица поддержал своего защитника, второй адвокат сказал, что не видит оснований для удовлетворения этого ходатайства и полагается на рассмотрение суда. В результате судья Катерина Лагода прошение адвоката отклонила.

После прокурор заявил, оснований для закрытия производства не установлено, а обвинительный акт в отношении Синицы составлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса, и просил суд назначить заседания для рассмотрения дела по сути и вызвать стороны уголовного производства.

Адвокаты также не возражали против назначения даты рассмотрения обвинительного акта. В результате судья Катерина Лагода назначила заседание на 18 марта 14:00.

Михаил Синица (посредине) и его адвокаты Прокурор

Напомним, что 19 сентября 2017 года на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу».

Позже, 20 ноября 2017 года, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. В СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом. Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.