В покер-клубе Николаева силовики изъяли мебель и фишки, хотя суд дал разрешение на компьютеры и документы о деятельности казино

В Николаеве в легальном покерном клубе «Nik Poker Sport» на улице Московской, 18 сотрудники СБУ совместно со следователем Главного следственного управления Нацполиции по результатам обысков изъяли покерные столы и фишки, несмотря на то, что суд позволил изымать компьютеры, различные электронные носители и документацию относительно деятельности казино.

Об этом идет речь в материале на «Преступности.НЕТ» «Мы легальны»: В николаевском покер-клубе рассказали о «наезде» СБУ».

– У организации было изъято техническое оборудование, спортивный инвентарь: покерные столы жетоны, стулья, столики, компьютеры, на которых была турнирная программа. Я сейчас все не вспомню. Это основное, и из-за этого остановилась наша деятельность, – рассказала заместитель президента организации «NikPokerSport» Алла Шевчук.

При этом в определении Печерского районного суда, который санкционировал обыск с возможным изъятием доказательств говорится, что силовикам дали разрешение на поиск «вещей и документов букмекерских контор (брендов) «1xbet», «Leon» и «Фаворит», черновые записи, системные блоки компьютеров, пластиковые банковские платежные карты, моноблоки, ноутбуки, магнитные носители информации, флэш-накопители, серверы, электронные информационные системы или их части, мобильные терминалы связи и сим-карты».

Также свои действия силовики проводили в рамках уголовного производства относительно вышеупомянутых электронных казино с доступом к азартным играм и нелегальным финансовым операциям в этой сфере, которое было начато еще в 2015 году, а организация «Nik Poker Sport» начала свою деятельность в 2018 году, после признания в Украине покера официальным видом спорта.

Определение суда от 21 января 2019 года Определение суда от 21 января 2019 года

Список изъятых силовиками предметов Повестка на допрос, в которой не указали в каком году нужно явиться к следователю

Как известно, в августе прошлого года в Украине покер был признан официальным видом спорта.

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.