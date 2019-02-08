Николаевскому морпеху, укравшему два автомата Калашникова для продажи, сообщили о подозрении

В пятницу, 8 февраля, сообщили о подозрении военнослужащему зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 36-й бригады морской пехоты, который украл два автомата Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона.

Как известно, 5 февраля, в ракетном дивизионе военнослужащие 36-й бригады при проведении инвентаризации обнаружили недостачу двух АК47ТК. Следователи Госбюро расследований в Николаеве при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона открыли уголовное производство по статье ч.1 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч.1 ст 425 («Халатное отношение к военной службе») Уголовного кодекса Украины. На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан сержант-контрактник. Во время проведения обыска по месту его жительства был обнаружен один автомат. Второй он уже успел продать. На данный момент устанавливается местонахождения оружия.

Также в ведомстве добавили, что по месту жительства офицера, помимо автоматов, были найдены и изъяты патроны калибра 5,45 мм, дымовые шашки и другие боеприпасы.

8 февраля задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263, частью 4 статьи 410 («Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов») Уголовного Кодекса Украины.

На данный момент готовится обращение в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.