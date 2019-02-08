Военная контрразведка задержала офицера ВСУ, у которого нашли пакет с амфетамином

Военная контрразведка СБУ вместе с военной службой правопорядка поймала военнослужащего П. на перевозке сильнодействующих наркотических веществ.

Об этом сообщают в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

В пятницу, 8 февраля, во время поверхностного осмотра начальника направлении отделения обработки информации воинской части, на железнодорожном вокзале Одессы, во внутреннем кармане куртки офицера выявили и изъяли полиэтиленовый сверток с двумя пластиковыми капсулами, в которых находилась психотропное сильнодействующее вещество «амфетамин» весом около 15-20 грамм.

Офицера-наркодельца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные мероприятия. Военная прокуратура планирует сообщить подозреваемому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что николаевское ГБР и ДВБ задержали одесского полицейского, который требовал $500 от подозреваемого в хранении марихуаны.