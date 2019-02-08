У Гриценко заявили, что в Николаеве неизвестные напали на его агитационную палатку

В Николаеве неизвестные 8 февраля напали на агитационную палатку кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, в которой волонтер раздавала газеты.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Палатка был установлена на улице Крылова. Днем двое мужчин с закрытыми лицами подошли к палатке, достали ножи, порезали ее, после чего убежали.

Волонтер не пострадала. На место происшествия приехала полиция, которая опросила свидетелей.

Напомним, 28 ноября в Одессе группа агрессивных молодчиков напала на Анатолия Гриценко и его соратников, тогда пострадали три человека.