В Николаеве мужчина, который ударил по голове таксиста, угнал машину и протаранил полицейский автомобиль, оказался под домашним арестом

Фото столкнувшегося угнанного автомобиля и полицейской «Mitsubishi» В Николаеве отпустили под ночной домашний арест мужчину, подозреваемого в угоне такси и наезде на автомобиль полицейских.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Николаевского апелляционного суда.

Как известно, в Большой Коренихе 18 января неизвестный ударил таксиста по голове и угнал его автомобиль «Daewoo Sens». Мужчина скрывался около суток. Вечером 19 января его вместе с угнанным автомобилем все же нашли и к месту его нахождения выехало значительное количество таксистов. При попытке сбежать угонщик протаранил полицейский «Mitsubishi» и неудачно попытался скрыться пешком. Позже в полиции сообщили, что им пришлось охранять задержанного от таксистов, которые хотели совершить над ним самосуд.

Стоит отметить, что 22 января Заводский районный суд Николаева отказал прокуратуре в избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустил его под домашний арест с 19:00 до 07:00 до 20 марта.

На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу. В частности отмечалось, что подозреваемый совершил преступление в состоянии вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, с места совершения преступления скрылся и в течение суток скрывался от полицейских, а убегая на угнанном автомобиле совершил наезд на служебный автомобиль патрульной полиции и только тогда был задержан. Прокурор отмечал, что существуют риски того, что подозреваемый может влиять на потерпевшего и свидетелей, а также скрываться от следствия и суда, поскольку подозревается в совершении тяжкого уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время адвокат настаивал на том, что его клиент ранее преступлений не совершал, имеет работу, а также содержит жену с малолетним ребенком.

В итоге 4 февраля апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставил таким образом подозреваемого под ночным домашним арестом.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция задержала мужчину, который пьяным ударил таксиста по голове бутылкой вина и угнал его автомобиль.