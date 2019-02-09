В Николаеве спецназ полиции со штурмом задержал злоумышленника, который скрывался из-за убийства женщины

В Николаеве 8 февраля оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками Ингульского отдела полиции и роты полиции особого назначения задержали мужчину, который в конце прошлого года нанес смертельные ножевые ранения местной жительнице и все это время скрывался от полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

30 декабря 2018 года в Ингульский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена 35-летняя женщина с ножевыми ранениями.

В тот вечер потерпевшая отдыхала в одном из развлекательных заведений, расположенный по проспекту Мира в Ингульскому районе. Около полуночи между ней и парнем, который тоже отдыхал в том же заведении, возникла ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес потерпевшей ранения. После нападения он сбежал.

В больнице женщина не только предоставила приметы своего обидчика, но и узнала его среди фотографий лиц, которые уже имели проблемы с законом. Оказалось, что нападающий, 18-летний местный житель, на момент совершения преступления находился на условном сроке наказания за аналогичное преступление – тогда он нанес ножевые ранения двум мужчинам.

После установления его местонахождения 8 февраля разыскиваемого задержали.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении преступнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Днепре полиция вместе со спецназом «КОРД» задержали вооруженного мужчину, который удерживал в квартире 12-летнюю девочку.