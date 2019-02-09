«За зачисление в роту резерва»: В Донецкой области ГБР задержало на взятке в ₴13,8 тысяч командира роты Нацгвардии

Следователи терруправления ГБР, расположенного в Краматорске, задержали в Славянске командира роты резерва одной из воинских частей Национальной гвардии во время получения 13 тысяч 800 гривен неправомерной выгоды за зачисление в свое подразделение.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, командир роты резерва воинской части Нацгвардиии, которая несет службу в районе проведения операции Объединенных сил, создавал системные условия для вымогательства и получения неправомерной выгоды за зачисление лица в эту роту резерва.

Нацгвардейца задержали при получении 13 тысяч 800 гривен неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при оперативном сопровождения Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Киеве задержали полковника ВСУ, который вымогал тысячу долларов за перевод военнослужащего в другую часть.