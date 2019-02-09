В Киеве возле предвыборного митинга Тимошинко задержали молодчиков с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом

В Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами подошла на на Контрактовую площадь. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции.

В служебном транспорте молодые выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения. Их действиям будет дана правовая оценка.

В полиции подчеркнули, что на Контрактовой площади одновременно происходит несколько альтернативных мирных мероприятий, в том числе встреча кандидата на пост Президента Украины с избирателями и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Напомним, что 8 февраля во время выступления лидера партии Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви в толпу закинули несколько дымовых шашек.