В полиции уже почти год расследуют производство по экс-директору Николаевского дворца культуры, который начислял себе премии

Полиция уже почти год расследует уголовное производство о злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Николаевского городского дворца культуры и искусств за начисление премирование самого себя.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2017 года исполняющий обязанности директора Николаевского городского дворца культуры и искусств безосновательно насчитывал на свое имя денежные средства в виде премий и других видов выплат и при этом не согласовывал такие решения с начальником Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

Такие действия квалифицированы по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»). Сведения по этому факту полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований в апреле 2018 года.

В Южном офисе Госаудитслужбы предоставили справку от 9 января 2019 года о том, что при безосновательном начислении премий, а также материальной помощи на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов и.о. директора, Николаевскому городскому дворцу культуры и искусств причинили ущерб на 106 тысяч 141 гривну.

В суде следователь полиции просил и получил разрешение на судебную экономическую экспертизу добытых доказательств для подтверждения или опровержения факта, суммы ущерба, которою установили в ходе расследования.

Отметим, что вышеуказанный период возможных махинаций припадает на период руководства дворцом культуры и искусств Денисом Мисанчуком. Он занимал должность чуть больше года – с 14 января 2017 года по 6 марта 2018 года.

Напомним, что за год подчиненные мэра Александра Сенкевича получили более 7 миллионов гривен премиальных.