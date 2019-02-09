ГБР начало расследование правомерности действий спецназа во время столкновений возле управления полиции в Киеве

Государственное бюро расследований начало расследование уголовного производства по факту неправомерных действий сотрудников полиции у стен Подольского управления полиции города Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

Напомним, в Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции. В итоге были задержаны 40 человек, а трое полицейских доставлены в больницу.

Как отметила Варченко, расследование происходит под процессуальным руководством прокуроров Департамента процессуального руководства за следователями ГБР Генеральной прокуратуры Украины.

«Реагируем! ГБР ищет очевидцев и фото- видео- материалы событий, которые произошли под стенами Подольского УП», – написала первый замглавы ГБР Украины.

Пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган добавила, что уголовное производство открыто по ч.2 ст. 365 УК Украины («Превышение власти или служебных полномочий»).

«9 февраля 2019 года около 17:00 по адресу: город Киев, улица Хорива, 20 возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве сотрудники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим», – написала Сарган на своей странице в Facebook.

Напомним, что 8 февраля во время выступления лидера партии Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви в толпу закинули несколько дымовых шашек.