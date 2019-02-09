«Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно», – глава Нацполиции Князев прокомментировал столкновения в Киеве

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция будет действовать в рамках закона, но бескомпромиссно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, в Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции. В итоге были задержаны 40 человек, а трое полицейских доставлены в больницу, а ГБР открыло производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.

«Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается. Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда – полицейских. Накал страстей затих. Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников – это не демократические принципы», – написал Князев.

«Попытка штурма отделения полиции – кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы. Результат при «освобождении» 15 патриотов – полиция задерживает 40 «освободителей». При них – ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?» – добавил глава Нацполиции.

По его словам, трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

«Бердянск – флакон зеленки. Новомосковск – 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра – серная кислота... Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно», – резюмировал Сергей Князев.

В то же время, народный депутат, советник министра Арсена Авакова Антон Геращенко написал, что если подобные провокации продолжатся, то полиция будет вынуждена назвать кандидата в Президенты, который стоит за организацией этих провокаций.

«Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены», – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

28 ноября около 30 людей в масках напали на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его сторонников. Сам Гриценко считает, что нападение на него организовал президент Украины Петр Порошенко для того, чтоб остаться в своей должности.

Спустя три дня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на претендента в президенты Украины Анатолия Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще касательно 12 человек будут приняты процессуальные решения.