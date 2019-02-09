В Николаеве четверо неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали автомобиль «ВMW» – полиция занимается их поисками

В субботу около 19:25 в Николаеве в районе дома №342 по проспекту Богоявленскому четверо неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у 19-летнего местного жителя автомобиль ВMW красного цвета, г/н АК 1999 АК.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на территории города и области в действие введен оперативный план «Сирена».

Следственным отделением Корабельного отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

«Устанавливаются личности злоумышленников и разыскиваются свидетели совершения преступления. Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Корабельный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Янтарная, 68, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, в августе прошлого года возле села Капустина Балка Витовского района сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области совместно с сотрудниками Витовского отдела полиции задержали троих мужчин, которые угнали автомобиль, угрожая ножом водителю.