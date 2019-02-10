Украинский хакер похитил у британской биржи криптовалюту на 700 тысяч гривен и проиграл все в азартные игры

Житель Киевской области подозревается в похищении криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Сообщается, что задержанный осуществлял техническую поддержку британской биржы с онлайн-обменом криптовалют.

«Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов. Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники. Установлена сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тысяч гривен», - сказано в сообщении.

Полученные от преступной деятельности средства мужчина тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

За несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи задержанный подозревается в правонарушении по ст. 361 УК, решается вопрос об объявлении злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Напомним, трое украинских хакеров наладили бизнес в «даркнете», но их вычислила международная группа следователей.