Николаевец залез на дымоходную трубу на двухэтажном доме – полиция полночи его уговаривала спуститься

В Николаеве ночью 10 февраля мужчина залез на крышу двухэтажного дома на улице Декабристов. Прибывшей на место полиции пришлось несколько часов уговаривать его спуститься.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В итоге мужчина сам слез с крыши и сбежал от полиции.

Сайт «0512» пишет, что мужчина «демонстрировал желание свести счёты с жизнью», полиции пришлось сторожить, чтобы он не прыгнул вниз. Судя по фото, он сидел на дымоходной трубе.

- Анатолий, вы мешаете людям отдыхать, имейте совесть, спускайтесь, - просили мужчину.

По информации «Преступности.НЕТ», этот николаевец был судим за кражу, ранее он заявлял о нарушениях в Казанковской исправительной колонии.