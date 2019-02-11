На Харьковщине пограничники задержали мужчину, перевозившего 250 килограмм контрабандной красной икры

В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали автомобиль, перевозивший контрабандную икру.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Автомобиль «УАЗ» военнослужащие остановили на направлении российского населенного пункта Новопетровка и украинского Отрадного. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая», - говорится в сообщении.

Контрабандист был задержан, товар и транспортное средство изъяты и в установленном порядке переданы компетентным органам.

Стоимость изъятой партии продуктов установит экспертиза.

Напомним, на Одесчине пограничники с помощью следов на снегу нашли и задержали нарушителя границы.