В России ГАИшники поставили «живой щит» из гражданских автомобилей, чтобы задержать неадекватного водителя

В России, в городе Ковров Владимирской области 9 февраля сотрудники ГИБДД поставили «живой щит» из гражданских автомобилей, чтобы остановить водителя «Skoda».

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Водителя «Skoda» полицейские попытались задержать вечером на одной из улиц Коврова. Он привлек внимание, выехав на встречную полосу и промчавшись на красный свет. Останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД он не стал. Полицейские преследовали автомобиль по федеральной трассе, но водитель иномарки, гнавший с большой скоростью, без проблем проскочил участок, на котором идет ремонт. Бетонные блоки и пластиковые барьеры его не остановили.

Как рассказали свидетели происшествия, стрелять по колесам нарушителя полицейские не стали, зато около стационарного поста ГИБДД решили преградить дорогу «живым щитом» - легковыми машинами, в которых находились люди, в том числе дети. По словам очевидцев, гонщик сильно повредил один из автомобилей, в котором находился ребенок, но это задержало его лишь на несколько секунд. Полицейские попытались открыть дверь остановившейся иномарки, но не сумели, поскольку в этот момент автомобиль рванул с места и продолжил путь в сторону Москвы.

- Стоял в правом ряду, мимо пронеслась вдоль отбойника белая тачка. Следом появились гайцы, человек десять бежали. Позади меня эта «Skoda» разнесла отбойник и снесла бампер у легковухи, потом он разодрал себе бок о фуру и метров через двести встал, - рассказывает свидетель задержания.

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Задержанный водитель «Skoda» оказался таксистом. В общей сложности полицейские гнались за ним около ста километров, потратив на это сорок минут. Водители, бывшие на трассе во время погони, предполагали, что гонщик находился под воздействием наркотиков, но это информация не подтвердилась – по словам полицейских, признаков алкогольного или наркотического опьянения у задержанного не было.

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