Во время штурма РОВД в Киеве полицейский в штатском «прибивал» лежащего парня

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Во время задержания радикалов, штурмовавших Подольское отделение полиции в Киеве 9 февраля, один из полицейских повалил на землю и избил лежащего парня.

Это зафиксировали очевидцы случившегося.

На видео показано, что полицейский ногой выталкивает парня из здания и вместе с бойцом спецназа они валят парня на землю. Затем человек в штатском что-то кричит спецназовцу и тот отходит. После этого полицейский в штатском несколько раз бьет парня кулаком в голову, добавляет удары ногой и коленом.

Видео - "Украинская правда

Напомним, что действия спецназа были ответом на беспорядки и попытку штурма отделения полиции, которую предприняли радикалы. Вот что происходило внутри здания перед задержанием:

А это видео зафиксировало столкновения во время задержания. 

Ранее сообщалось, что во время штурма пострадали трое полицейских. 

Вадим Богданов

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