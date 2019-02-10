Во время штурма РОВД в Киеве полицейский в штатском «прибивал» лежащего парня

Во время задержания радикалов, штурмовавших Подольское отделение полиции в Киеве 9 февраля, один из полицейских повалил на землю и избил лежащего парня.

Это зафиксировали очевидцы случившегося.

На видео показано, что полицейский ногой выталкивает парня из здания и вместе с бойцом спецназа они валят парня на землю. Затем человек в штатском что-то кричит спецназовцу и тот отходит. После этого полицейский в штатском несколько раз бьет парня кулаком в голову, добавляет удары ногой и коленом.

Видео - "Украинская правда"

Напомним, что действия спецназа были ответом на беспорядки и попытку штурма отделения полиции, которую предприняли радикалы. Вот что происходило внутри здания перед задержанием:

А это видео зафиксировало столкновения во время задержания.

Ранее сообщалось, что во время штурма пострадали трое полицейских.