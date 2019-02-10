В Полтаве за ночь неизвестные подожгли шесть автомобилей

В Полтаве неизвестные за ночь подожгли 6 автомобилей, которые стояли во дворах многоэтажек.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что информация о возгорании легкового «KIA» по переулку Рыбачьему поступила на линию «102» от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали.

«Около 2 ночи по переулку Рыбачьему произошло возгорание левого колеса автомобиля «Газель», а около трех ночи полностью сгорел автомобиль «Фиат» на том же переулке. Около 3:45 по ул. Чураивны произошло возгорание передней части автомобиля «ДЕО», а приблизительно в 5:30 на бульваре Б. Хмельницкого загорелся «Фольксваген» и «Шкода», - говорится в сообщении.

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделение №2 города Полтава.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в Ровно неизвестные ночью подожгли автомобиль руководителя местной волонтерской организации «Женская сотня».