В компании «Прометей» заявили о готовящихся обысках в их офисе и на терминалах

В группе компаний «Прометей» заявили, что до них доходит информация о готовящихся обысках в их офисных помещениях, а также на терминалах.

Об этом говорится в сообщении ГК «Прометей»

«В воскресение, 10 февраля, активно курсируют слухи о том, что в офисе ГК «Прометей», а также на некоторых терминалах планируется провести ряд обысков. Предполагаемая цель обысков - арестовать зерновые, которые компания «Прометей Агри» готовит к отправке на экспорт. Руководство компании полагает, что к такому развитию событий могут быть причастны сотрудники Государственной фискальной службы, СБУ или Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в сообщении.

Также в ГК отметили, что компания «Прометей Агри» начала обслуживаться в Одесском офисе больших плательщиков налогов в январе этого года. До этого года предприятие обслуживалось в Николаеве и подобных проблем не возникало.

«В руководстве «Прометей Агри» отметили, что оснований для обыска нет, так как деятельность компании ведется в правовом поле и не нарушает законодательство. Также в «Прометей-Агри» выразили надежду, что слухи об обысках не подтвердятся, а окажутся лишь происками конкурентов и недоброжелателей», – резюмировали в компании.

Напомним, в сентябре 2017 года правоохранители уже проводили обыски в офисах группы компаний «Прометей».