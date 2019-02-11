В Белоруссии школьник напал с ножом на учительницу и детей – погибло два человека

В белорусской школе в понедельник, 11 февраля, подросток напал с ножом на учительницу и школьников.

Об этом сообщает TUT.BY.

Так, около 8:05 в средней школе № 2 в Столбцах ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. Также он нанёс ножевые ранения троим школьникам и скрылся. В шести районах Минской области ввели специальный план «Сирена».

«Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу», — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 10-го класса. Перед нападением он удалил свою страницу в соцсетях.

В 10.14 в МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа.

«Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам. От полученных ранений учитель и один ученик скончались. Кроме того, еще два школьника госпитализированы. УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что ранее пятнадцатилетний ученик одной из школ города Сызрани Самарской области ударил по голове учительницу. Также в России школьник тяжело ранил себя во время спектакля - учительница принесла настоящий кинжал вместо бутафорского.

Напомним, ранее в России 9-классник с топором напал на школьников, после чего пытался покончить с собой. В Башкирии, в городе Стерлитамак, школьник с ножом ворвался в класс и ранил нескольких человек.